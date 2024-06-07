Анисимов Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Анисимов Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1736
Сын: Анисимов Кондрат Никитович
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1739
Сын: Анисимов Степан Никитович
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1741
Сын: Анисимов Григорий Никитович
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1742
Сын: Анисимов Панфил Никитович
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Анисимова) Параскева Никитична
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Анисимова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1837
Сын: Анисимов Моисей Никитович
Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична
Смерть
Неизвестно