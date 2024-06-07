Анисимов Никита Иванович 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Анисимов Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Сын: Анисимов Архип Никитович

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1736

Сын: Анисимов Кондрат Никитович

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1739

Сын: Анисимов Степан Никитович

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1741

Сын: Анисимов Григорий Никитович

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1742

Сын: Анисимов Панфил Никитович

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Анисимова) Параскева Никитична

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Анисимова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1837

Сын: Анисимов Моисей Никитович

Мать ребёнка: Анисимова Марья Никитична

Смерть
Неизвестно

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