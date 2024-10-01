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Илларионов Андрей Васильевич

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Место рождения

Белебей

Дата рождения

1899

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Илларионов Василий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова (Орёлкина) Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илларионов Осип

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Илларионова) Вера

Мать ребёнка: Илларионова (Орёлкина) Таисия

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Медведева (Илларионова) Евгения

Мать ребёнка: Илларионова (Орёлкина) Таисия

Смерть
1975

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