Илларионов Андрей Васильевич
Место рожденияБелебей
Дата рождения1899
Дата смерти1975
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Илларионов Василий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена 1
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларионов Осип
Мать ребёнка: Жена 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Илларионова) Вера
Мать ребёнка: Илларионова (Орёлкина) Таисия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Медведева (Илларионова) Евгения
Мать ребёнка: Илларионова (Орёлкина) Таисия
Смерть
1975