Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
БАРАНКОВО бракосочетание МИХАЙЛОВО РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У него жена Авдотья Алексеева дочь старинная той же вотчины деревни Баранково 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Елена 9=1773
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Козма 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно