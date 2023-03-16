Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

БАРАНКОВО бракосочетание МИХАЙЛОВО РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У него жена Авдотья Алексеева дочь старинная той же вотчины деревни Баранково 1782-31=1751
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Елена 9=1773
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Козма 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фёдоров

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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