(Гулимова) Устинья Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гулимова) Устинья Никитишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

16.03.1887

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1813 по 1828 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Гулимов) Прасковья

Отец ребёнка: Трофим Демидович

Рождение ребёнка
С 1837 по 1839

Сын: Борис Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лазарь Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Степан Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Демидович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Демидович

Смерть
16.03.1887

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