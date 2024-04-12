(Гулимова) Устинья Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти16.03.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Гулимов) Прасковья
Отец ребёнка: Трофим Демидович
Рождение ребёнка
С 1837 по 1839
Сын: Борис Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лазарь Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Степан Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Демидович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Демидович
Смерть
16.03.1887