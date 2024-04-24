Елисеев ? Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Максим
Мать ребёнка: Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Егор
Мать ребёнка: Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно