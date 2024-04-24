Елисеев ? Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев ? Александрович

Елисеев ? Александрович

avatar

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Александр

Мать: Елисеева (Яковлева) Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Максим

Мать ребёнка: Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Егор

Мать ребёнка: Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.