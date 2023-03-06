Шумаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумаев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумаева Татьяна

Липецк
Рождение ребёнка
12.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумаева Татьяна

Липецк
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