Шумаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумаева Татьяна
Липецк
Рождение ребёнка
12.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумаева Татьяна
Липецк