Ирма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Константин

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