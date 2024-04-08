Ирма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Константин