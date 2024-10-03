Самойла Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Василий Петров
Мать: Агафья Дементьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелий Самойлов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Самойлов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Маланья Самойлова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Никифор Самойлов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Матрена Большая Самойлова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Александр Самойлов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Фрол Самойлов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Матрена Меньшая Самойлова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Смерть
1823