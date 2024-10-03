Самойла Васильев 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойла Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1714 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Василий Петров

Мать: Агафья Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелий Самойлов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Самойлов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Маланья Самойлова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Никифор Самойлов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Матрена Большая Самойлова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Александр Самойлов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Фрол Самойлов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Александровка, Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Матрена Меньшая Самойлова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1823

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