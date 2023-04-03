Ориненко Иван Пропьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти13.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Ориненко ?
Военная служба
1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1164973432/
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ориненко ?
Смерть
13.08.1942
д. Доманово, Ржевский р-он, Калининская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Глебово, Ржевский р-он, Тверская обл.