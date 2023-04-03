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Ориненко Иван Пропьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

13.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ориненко Прокоп Петрович

Мать: Ориненко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ориненко Иван Иванович

Мать ребёнка: Ориненко ?

Военная служба
1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1164973432/
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко ?

Смерть
13.08.1942
д. Доманово, Ржевский р-он, Калининская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Глебово, Ржевский р-он, Тверская обл.
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