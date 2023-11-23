Шмыгунов Егор Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмыгунов Егор Кирилов

Шмыгунов Егор Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кирила Иванов

Мать: Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кирилова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шмыгунов Артемий Егоров

Мать ребёнка: Дарья Кирилова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Шмыгунова) Марья Егорова

Мать ребёнка: Дарья Кирилова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шмыгунова) Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Дарья Кирилова

Военная служба
С 1855
в ополчении
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.