Шмыгунов Егор Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кирила Иванов
Мать: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кирилова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Дарья Кирилова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Шмыгунова) Марья Егорова
Мать ребёнка: Дарья Кирилова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шмыгунова) Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Дарья Кирилова
Военная служба
С 1855
в ополчении
Смерть
Неизвестно