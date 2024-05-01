Субботин Стефан Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиДо 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Суботин Фокей Александрович
Мать: Суботина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Субботина ?
Мать ребёнка: Субботина ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Субботин Савватей Степанович
Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Субботина) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.07.1915 ст.
Дочь: (Субботина) Соломония Стефановна
Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Субботина) Елена Стефановна
Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна
Смерть
До 1923