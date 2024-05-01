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Субботин Стефан Фокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

До 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Суботин Фокей Александрович

Мать: Суботина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Акилина Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Субботина ?

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Субботин Савватей Степанович

Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Субботина) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Субботин Илья Степанович

Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Субботин Иван Степанович

Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
20.07.1915 ст.

Дочь: (Субботина) Соломония Стефановна

Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Субботина) Елена Стефановна

Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Акилина Афанасьевна

Смерть
До 1923

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