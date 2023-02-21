Коняев Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коняев Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коняева Светлана Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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