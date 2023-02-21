Коняев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коняева Светлана Евгеньевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно