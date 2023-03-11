Кравченко Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боград Лида Николаевна

Отец ребёнка: Фесенко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Фесенко Николай Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
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