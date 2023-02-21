(Гром) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марина Леонтиевна
Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич
Год рождения приблизительный
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Леонтиевна
Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.07.1845
Сын: Гром Пантелеймон Леонтьевич
Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич
Смерть
Неизвестно