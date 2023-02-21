(Гром) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гром) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марина Леонтиевна

Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гром Корнилий Леонтиевич

Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич

Год рождения приблизительный
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гром Исосиф Леонтиевич

Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Леонтиевна

Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гром Ефрем Леонтьевич

Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гром Ефрем Леонтиевич

Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич

Рождение ребёнка
27.07.1845

Сын: Гром Пантелеймон Леонтьевич

Отец ребёнка: Гром Леонтий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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