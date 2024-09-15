Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойнин Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Двойнин Антон
Рождение ребёнка
06.05.1795
Сын: Двойнин Тимофей
Отец ребёнка: Двойнин Антон
Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд