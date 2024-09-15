Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1795 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнин Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнин Антон

Рождение ребёнка
06.05.1795

Сын: Двойнин Тимофей

Отец ребёнка: Двойнин Антон

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд

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