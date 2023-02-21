Малышева Анастасия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Анастасия Харлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1896 ст.

Дочь: Лунькова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михаил Алексеевич

Ступино, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_49/ стр. 35
Место жительства
Неизвестно
Ступино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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