Малышева Анастасия Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1896 ст.
Дочь: Лунькова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михаил Алексеевич
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_49/ стр. 35
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно