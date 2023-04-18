Парфенов Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1918
Дата смерти15.06.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918
Отец: Парфенов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
05.04.1942
Сын: Парфенов Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Парфенова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Парфенова Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1982