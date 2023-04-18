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Парфенов Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1918

Дата смерти

15.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918

Отец: Парфенов Максим Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1942

Сын: Парфенов Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Парфенова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Парфенова Александра Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Александра Даниловна

Смерть
15.06.1982
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