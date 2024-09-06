(Боровикова) Васса Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боровикова) Васса Аввакумова

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Трофим Трифонов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Боровиков Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Боровиков Трофим Трифонов

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Боровиков Николай Трофимов

Отец ребёнка: Боровиков Трофим Трифонов

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1907

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