(Боровикова) Васса Аввакумова
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Боровиков Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Боровиков Трофим Трифонов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Боровиков Николай Трофимов
Отец ребёнка: Боровиков Трофим Трифонов
Смерть
1907