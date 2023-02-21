(Афоникова) Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1894
Рождение ребёнка
13.05.1895
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
14.11.1900
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно