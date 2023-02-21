(Афоникова) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афоникова) Евдокия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1894

Муж: Цыбезов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
13.05.1895

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1900

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Цыбезов Михаил Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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