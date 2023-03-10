Маркозашвили Давид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркозашвили Давид Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1992

Отец: Маркозашвили Дмитрий Нодарович

Мать: Ирина Викторовна

Бракосочетание
21.04.2017

Жена: Маркозашвили Анастасия Олеговна

Рождение ребёнка
08.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркозашвили Анастасия Олеговна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
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