Маркозашвили Давид Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1992
Отец: Маркозашвили Дмитрий Нодарович
Мать: Ирина Викторовна
Бракосочетание
21.04.2017
Рождение ребёнка
08.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркозашвили Анастасия Олеговна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно