Громова (Дубинская) Гелена Адамовна
Место рождения
Дата рождения15.12.1914
Дата смерти?.07.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914
Отец: Дубинский Адам
Мать: Мария
Рождение ребёнка
03.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Громов Николай Алексеевич
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1995
Ярцево Смоленская обл.