Громова (Дубинская) Гелена Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Дубинская) Гелена Адамовна

Место рождения

Краков

Дата рождения

15.12.1914

Дата смерти

?.07.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914

Отец: Дубинский Адам

Мать: Мария

Рождение ребёнка
03.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Николай Алексеевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Николай Алексеевич

Смерть
?.07.1995
Ярцево Смоленская обл.
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