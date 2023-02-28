Пономарева Матрена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пономарев Савелий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Пономарев Андрей
Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно