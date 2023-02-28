Пономарева Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Матрена Дмитриевна

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Место рождения

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пономарев Савелий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Пономарев Андрей

Отец ребёнка: Пономарев Иван Павлович

Юшкова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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