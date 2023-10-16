Бугаева Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Суворова Агрипина Казьмина
Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Суворова Анна Казьмина
Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Суворова Александра Казьмина
Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Суворов Яков Казьмин
Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Суворова Акулина Казьмина
Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Суворова Парасковья Казьмина
Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834