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Бугаева Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Суворова Агрипина Казьмина

Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров

Рождение ребёнка
1794

Сын: Суворов Григорий Казьмин

Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Суворова Анна Казьмина

Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Суворова Александра Казьмина

Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Суворов Яков Казьмин

Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Суворова Акулина Казьмина

Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Суворова Парасковья Казьмина

Отец ребёнка: Суворов Козьма Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Козьма Егоров

Смерть
1834
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