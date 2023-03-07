Саломахина (Тюнева) Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1867
Сын: Саломахин Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
После 1872
Дочь: Пелогея Спиридоновна
Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1875
Сын: Соломахин Захарий Спиридонович
Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
После ?.07.1878
Дочь: Домника Спиридоновна
Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1880
Дочь: Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1881
Сын: Саломахин Яков Спиридонович
Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович
Бракосочетание
22.02.1891
вторым браком, вдова, по мужу Соломахина
Смерть
Неизвестно