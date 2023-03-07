Саломахина (Тюнева) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахина (Тюнева) Елена Матвеевна

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Место рождения

Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Саломахин Спиридон Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1867

Сын: Саломахин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
После 1872

Дочь: Пелогея Спиридоновна

Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Соломахин Захарий Спиридонович

Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
После ?.07.1878

Дочь: Домника Спиридоновна

Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1881

Сын: Саломахин Яков Спиридонович

Отец ребёнка: Саломахин Спиридон Иванович

Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Полянский Карп Анисимович

вторым браком, вдова, по мужу Соломахина
Смерть
Неизвестно
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