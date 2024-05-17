Хахулин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.07.2014
Жена: (Петрук) Милана Юрьевна
Рождение ребёнка
17.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Петрук) Милана Юрьевна