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Кочетков Александр Сергеевич

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Место рождения

Сонино, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

25.10.1946

Дата смерти

30.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946

Отец: - Сергей

Мать: Кочеткова Анна Петровна

Сонино, Навашинский, Нижегородская область
Изначально отцом указан Василий, затем исправлено на Сергея
Образование
01.09.1961
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Поступление в Профессионально-техническое училище №8 по специальности"Электрогазосварщик"
Место жительства
С 01.09.1961 по ?.09.1973
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Образование
18.07.1963
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Окончание Профессионально-технического училища №8, с присвоением квалификации "Электрогазосварщик II разряда"
Работа или профессия
26.07.1963
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принят электрогазосварщиком II разряда в цех №3 Навашинского судостроительного завода
Образование
17.08.1964
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Поступление в Навашинский вечерний Судомеханический техникум по специальности "Технология сварочного производства"
Работа или профессия
01.04.1965
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Переведён электрогазосварщиком II разряда в цех №2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
18.09.1965
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволен с Навашинского судостроительного завода, в связи с призывом в Советскую армию
Призыв на военную службу
26.09.1965
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Призыв на Службу в Советской Армии
Бракосочетание
20.03.1967

Жена: Кочеткова Ольга Константиновна

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Кочетков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Демобилизация
08.08.1968
Демобилизация из Советской Армии
Работа или профессия
11.10.1968
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Принят электрогазосварщиком IV разряда в цех СК-2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.07.1971
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Присвоен V разряд электрогазосварщика на Навашинском судостроительном заводе
Образование
01.07.1972
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Окончание Навашинского вечернего Судомеханического техникума, с присвоением квалификации "Техник-технолог"
Работа или профессия
01.08.1972
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Назначен мастером сварочных работ в цеха СК-2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
03.09.1973
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Уволен с Навашинского судостроительного завода по собственной инициативе
Место жительства
С ?.09.1973
Муром, округ Муром, Владимирская область
Работа или профессия
01.10.1973
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принят электрогазосварщиком IV разряда в холодно-штамповочный цех №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
09.10.1974

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Работа или профессия
19.01.1976
Муром, округ Муром, Владимирская область
Назначен мастером холодно-штамповочного цеха №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
15.08.1976

Дочь: Гондурова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.08.1976

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Работа или профессия
07.04.1977
Муром, округ Муром, Владимирская область
Переведён электрогазосварщиком IV разряда в холодно-штамповочный цех №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Награда
05.11.1987
Муром, округ Муром, Владимирская область
В честь 70-летия Великого Октября присвоено почётное звание "Лучший по профессии" с вручением Диплома и Юбилейной Почётной грамоты на Муромском заводе им.Орджоникидзе
Работа или профессия
03.05.1988
Муром, округ Муром, Владимирская область
Переведён электрогазосварщиком IV разряда на автоматах и полуавтоматических машинах в холодно-штамповочном цехе №206 Муромского завода им.Орджоникидзе в связи с переходом на новую систему оплаты труда
Работа или профессия
03.10.1988
Муром, округ Муром, Владимирская область
Назначен на должность помощника начальника цеха по кадрам и быту в холодно-штамповочный цех №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Работа или профессия
15.07.1991
Муром, округ Муром, Владимирская область
Назначен на должность старшего мастера холодно-штамповочного цеха №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Работа или профессия
05.04.1993
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволен с Муромского завода им.Орджоникидзе, в связи с уходом на пенсию по инвалидности II группы
Смерть
30.08.1998
Сонино, Навашинский, Нижегородская область
Похороны
02.09.1998
Сонино, Навашинский, Нижегородская область
Похоронен на кладбище с.Сонино. В ограде с Кочетковой А.П. и Кочетковым А.А.
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