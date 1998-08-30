Кочетков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1946
Дата смерти30.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946
Отец: - Сергей
Мать: Кочеткова Анна Петровна
Изначально отцом указан Василий, затем исправлено на Сергея
Образование
01.09.1961
Поступление в Профессионально-техническое училище №8 по специальности"Электрогазосварщик"
Место жительства
С 01.09.1961 по ?.09.1973
Образование
18.07.1963
Окончание Профессионально-технического училища №8, с присвоением квалификации "Электрогазосварщик II разряда"
Работа или профессия
26.07.1963
Принят электрогазосварщиком II разряда в цех №3 Навашинского судостроительного завода
Образование
17.08.1964
Поступление в Навашинский вечерний Судомеханический техникум по специальности "Технология сварочного производства"
Работа или профессия
01.04.1965
Переведён электрогазосварщиком II разряда в цех №2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
18.09.1965
Уволен с Навашинского судостроительного завода, в связи с призывом в Советскую армию
Призыв на военную службу
26.09.1965
Призыв на Службу в Советской Армии
Бракосочетание
20.03.1967
Рождение ребёнка
1967
Сын: Кочетков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна
Демобилизация
08.08.1968
Демобилизация из Советской Армии
Работа или профессия
11.10.1968
Принят электрогазосварщиком IV разряда в цех СК-2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
01.07.1971
Присвоен V разряд электрогазосварщика на Навашинском судостроительном заводе
Образование
01.07.1972
Окончание Навашинского вечернего Судомеханического техникума, с присвоением квалификации "Техник-технолог"
Работа или профессия
01.08.1972
Назначен мастером сварочных работ в цеха СК-2 Навашинского судостроительного завода
Работа или профессия
03.09.1973
Уволен с Навашинского судостроительного завода по собственной инициативе
Место жительства
С ?.09.1973
Работа или профессия
01.10.1973
Принят электрогазосварщиком IV разряда в холодно-штамповочный цех №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
09.10.1974
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна
Работа или профессия
19.01.1976
Назначен мастером холодно-штамповочного цеха №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
15.08.1976
Дочь: Гондурова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
15.08.1976
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Кочеткова Ольга Константиновна
Работа или профессия
07.04.1977
Переведён электрогазосварщиком IV разряда в холодно-штамповочный цех №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Награда
05.11.1987
В честь 70-летия Великого Октября присвоено почётное звание "Лучший по профессии" с вручением Диплома и Юбилейной Почётной грамоты на Муромском заводе им.Орджоникидзе
Работа или профессия
03.05.1988
Переведён электрогазосварщиком IV разряда на автоматах и полуавтоматических машинах в холодно-штамповочном цехе №206 Муромского завода им.Орджоникидзе в связи с переходом на новую систему оплаты труда
Работа или профессия
03.10.1988
Назначен на должность помощника начальника цеха по кадрам и быту в холодно-штамповочный цех №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Работа или профессия
15.07.1991
Назначен на должность старшего мастера холодно-штамповочного цеха №206 Муромского завода им.Орджоникидзе
Работа или профессия
05.04.1993
Уволен с Муромского завода им.Орджоникидзе, в связи с уходом на пенсию по инвалидности II группы
Смерть
30.08.1998
Похороны
02.09.1998
Похоронен на кладбище с.Сонино. В ограде с Кочетковой А.П. и Кочетковым А.А.