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Левинский Иннокентий (Янкель)

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Место рождения

дер. Абалаково, Маклаковская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

1844

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Левинский Иосиф (Иосель) Маркович

Мать: Левинская Ксения (Хинья) Будиновна

дер. Абалаково, Маклаковская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Упоминание
Неизвестно
«Одноклассники» | Социальная сеть. | https://ok.ru/group60708091330747/topic/154696191108027
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф
Смерть
Около 1914
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