Левинский Иннокентий (Янкель)
Место рождениядер. Абалаково, Маклаковская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения1844
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
дер. Абалаково, Маклаковская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Упоминание
Неизвестно
«Одноклассники» | Социальная сеть. | https://ok.ru/group60708091330747/topic/154696191108027
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф
Смерть
Около 1914