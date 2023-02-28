Лукина (Вострякова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Вострякова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Слобода, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Востряков Иван Васильевич

Мать: Вострякова Евдокия Ивановна

Слобода, Кашинский, Тверская область
Восприемница: Анна Гаркалова из д. Ошейкино (сестра Евдокии Гаркаловой)
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Елена Викторовна

Отец ребёнка: Лукин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Лукин Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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