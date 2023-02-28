Лукина (Вострякова) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Восприемница: Анна Гаркалова из д. Ошейкино (сестра Евдокии Гаркаловой)
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Елена Викторовна
Отец ребёнка: Лукин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Лукин Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно