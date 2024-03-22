Крюкова (Панкратова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Панкратова) Лидия Михайловна

Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.02.1951

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1951

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Апполинария Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Крюков Виктор

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Виктор

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