Крюкова (Панкратова) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1951
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Крюков Виктор
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Виктор