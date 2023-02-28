Кокорин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1906 ст.
Дата смерти19.04.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1906 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1933
Сын: Кокорин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Буркова Нина Митрофановна
Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Кокорина Клавдия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1972