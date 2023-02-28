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Кокорин Николай Алексеевич

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Место рождения

Новый Торъял, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

09.08.1906 ст.

Дата смерти

19.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1906 ст.

Отец: Кокорин Алексей Максимович

Мать: Кокорина Серафима Георгиевна

Новый Торъял, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.05.1933

Сын: Кокорин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Буркова Нина Митрофановна

Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кокорин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Кокорина Клавдия Андреевна

Новый Торъял, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркова Нина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Клавдия Андреевна

Смерть
19.04.1972
Новый Торъял, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
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