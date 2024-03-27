Суздальницкий Моисей
Место рожденияр-ка Бурятия, с. Турунтаево
Дата рождения07.01.1903
Дата смерти05.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Розман) Шифра
Рождение ребёнка
10.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Розман) Шифра
Смерть
05.09.1988
Похороны
Неизвестно