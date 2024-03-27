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Суздальницкий Моисей

Место рождения

р-ка Бурятия, с. Турунтаево

Дата рождения

07.01.1903

Дата смерти

05.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903

Отец: Суздальницкий Вульф

Мать: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Розман) Шифра

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Розман) Шифра

Рождение ребёнка
10.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Розман) Шифра

Смерть
05.09.1988
Похороны
Неизвестно

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