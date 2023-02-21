Клюквина Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1964
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1964
Отец: Пеший Василий Григорьевич
Мать: Пешая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1986
Дочь: Кулагина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Клюквин Виктор Вячеславович
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1991
Сын: Клюквин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Клюквин Виктор Вячеславович