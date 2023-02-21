Клюквина Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюквина Светлана Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1964

Отец: Пеший Василий Григорьевич

Мать: Пешая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
22.02.1986

Дочь: Кулагина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Клюквин Виктор Вячеславович

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1991

Сын: Клюквин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Клюквин Виктор Вячеславович

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