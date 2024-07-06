Сазонова Шубина Степанида Константиновна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСазонова Шубина Степанида Константиновна

Сазонова Шубина Степанида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.
1926 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Филипп Андреевич

Смерть
1922
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сазонов Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Сазонов Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сазонов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Сазонов Филипп Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.