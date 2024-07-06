Сазонова Шубина Степанида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазонов Филипп Андреевич
Смерть
1922
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сазонов Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Сазонов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сазонов Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Сазонов Филипп Андреевич