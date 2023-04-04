Kавелин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Kавелин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Kавелин Дмитрий
Мать ребёнка: Kавелин (Корш) Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Брюллова (Kавелина) Софья
Мать ребёнка: Kавелин (Корш) Антонина Федоровна
Смерть
Неизвестно