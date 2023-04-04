Kавелин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kавелин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kавелин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Kавелин Дмитрий

Мать ребёнка: Kавелин (Корш) Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Брюллова (Kавелина) Софья

Мать ребёнка: Kавелин (Корш) Антонина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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