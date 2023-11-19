Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Муж: Михаил Иванович
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Сергеева крестьянский сын Михаил Иванович Болдырево крестьянская девица Мария Афанасьевна по жениху Ярнево кре... Показать все
Смерть
Неизвестно