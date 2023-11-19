Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Афанасьевна

Место рождения

Болдырево, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдырево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Михаил Иванович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Сергеева крестьянский сын Михаил Иванович Болдырево крестьянская девица Мария Афанасьевна по жениху Ярнево кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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