Осипова Акилина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Акилина Петровна

Осипова Акилина Петровна

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

06.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Осипов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Осипов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пирегоедова (Осипова) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Новотроицк, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Осипова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Новотроицк, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.07.1898

Сын: Осипов Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.06.1901

Сын: Осипов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: Осипова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Осипов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Осипов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1914

Дочь: Осипова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Запись из метрической книги: Крестные Кулешова Евдокия Сергеевна и Чеботарев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.1915

Сын: Осипов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.11.1915
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
От простуды 50 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.