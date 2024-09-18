Осипова Акилина Петровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти06.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пирегоедова (Осипова) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Осипова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
02.07.1898
Сын: Осипов Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.06.1901
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: Осипова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1905
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
10.09.1914
Дочь: Осипова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Запись из метрической книги: Крестные Кулешова Евдокия Сергеевна и Чеботарев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.1915
Отец ребёнка: Осипов Сергей Сергеевич
Смерть
06.11.1915
От простуды 50 лет