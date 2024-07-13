Бирюкова Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова Галина

Бирюкова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Иван Григорьевич

Мать: Бирюкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Алексей

Отец ребёнка: Бирюков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Иван

Отец ребёнка: Бирюков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Владимир

Смерть
Неизвестно

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