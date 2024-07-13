Бирюкова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Иван Григорьевич
Мать: Бирюкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Алексей
Отец ребёнка: Бирюков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Иван
Отец ребёнка: Бирюков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюков Владимир
Смерть
Неизвестно