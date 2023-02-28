Голубков Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубков Дмитрий Петрович

Голубков Дмитрий Петрович

avatar

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

29.09.1889 ст.

Дата смерти

После 14.08.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1904 и 1905 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
06.02.1922

Жена: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Голубков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Развод
29.01.1929

Жена: Настова Антонина Тихоновна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Развод
29.09.1929

Жена: не указана

Смерть
После 14.08.1932
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close