Голубков Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения29.09.1889 ст.
Дата смертиПосле 14.08.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1922
Рождение ребёнка
1925
Сын: Голубков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Настова Антонина Тихоновна
Развод
29.01.1929
Развод
29.09.1929
Жена: не указана
Смерть
После 14.08.1932