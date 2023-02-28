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Ефремов Яков Сергеевич

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ефремов Сергей Андреевич

Мать: Ефремова Александра Дементьевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
16.10.1896

Жена: Ефремова Елена Сидоренко

Рождение ребёнка
26.08.1897

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Ефремов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Ефремов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.09.1902

Сын: Ефремов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.04.1904

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.1906

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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