Ефремов Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
16.10.1896
Жена: Ефремова Елена Сидоренко
Рождение ребёнка
26.08.1897
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко
Рождение ребёнка
06.11.1899
Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко
Рождение ребёнка
01.10.1901
Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко
Рождение ребёнка
13.09.1902
Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко
Рождение ребёнка
08.04.1904
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко
Рождение ребёнка
05.08.1906
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Ефремова Елена Сидоренко
Смерть
Неизвестно