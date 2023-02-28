Чуприков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1939
Дата смерти04.01.1990
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939
Рождение ребёнка
01.03.1970
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух, скотник, рабочий совхоза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1990
Причина смерти: рак желудка