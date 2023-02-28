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Чуприков Василий Иванович

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Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.09.1939

Дата смерти

04.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939

Отец: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Мать: Чуприкова Анастасия Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1970

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Алексеевна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Анастасия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пастух, скотник, рабочий совхоза
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.01.1990
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: рак желудка
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