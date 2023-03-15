Чепик Сергей Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Чепик Кузьма Агафонов
Мать: ?
(ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13)
Рождение ребёнка
12.04.1900
Мать ребёнка: Чепик Ульяна Косьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепик Андрей
Мать ребёнка: Чепик Ульяна Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Ульяна Косьмина
Смерть
Неизвестно