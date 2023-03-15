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Чепик Сергей Косьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чепик Кузьма Агафонов

Мать: ?

(ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13)
Рождение ребёнка
12.04.1900

Сын: Чепик Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Чепик Ульяна Косьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Андрей

Мать ребёнка: Чепик Ульяна Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Ульяна Косьмина

Смерть
Неизвестно
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