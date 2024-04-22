Медведевва (Молодцова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведевва (Молодцова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

31.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1973

Отец: Молодцов Николай Николаевич

Мать: Молодцова Татьяна Федоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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