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Кадерметов Абдулсалям

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кантимиров Кадермет

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абдулсалямов Алим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Абдулсалямов Айнук

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулсалямов Аляутдин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Абдулсалямова) Мисакай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Абдулсалямова) Хутбиган

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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