Кадерметов Абдулсалям
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Кантимиров Кадермет
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Абдулсалямов Алим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Абдулсалямов Айнук
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Абдулсалямова) Мисакай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Абдулсалямова) Хутбиган
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно