Комиссаров Дмитрий
Место рождениясело Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Дата рождения06.11.1895
Дата смерти14.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1895
Отец: Комиссаров Георгий
Мать: Комиссарова Надежда
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1928
Сын: Комиссаров Олег
Мать ребёнка: Комиссарова Лидия
Смерть
14.12.1956
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище (метро Рижская)