Комиссаров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссаров Дмитрий

Место рождения

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния

Дата рождения

06.11.1895

Дата смерти

14.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1895

Отец: Комиссаров Георгий

Мать: Комиссарова Надежда

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1928

Сын: Комиссаров Олег

Мать ребёнка: Комиссарова Лидия

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.12.1956
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище (метро Рижская)
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