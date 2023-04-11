Комлева (Черных) Антонина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Черных) Антонина Осиповна

Место рождения

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.06.1908

Дата смерти

10.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1908

Отец: Черных Осип Ефимович

Мать: Черных Анна Семеновна

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Иван Александрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Моторина (Комлева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Комлев Иван Александрович

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1932

Дочь: Васюткина (Комлева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Комлев Иван Александрович

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.07.1987
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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