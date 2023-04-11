Комлева (Черных) Антонина Осиповна
Место рождения
Дата рождения03.06.1908
Дата смерти10.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1908
Отец: Черных Осип Ефимович
Мать: Черных Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Моторина (Комлева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Комлев Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.07.1932
Дочь: Васюткина (Комлева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Комлев Иван Александрович
Смерть
10.07.1987