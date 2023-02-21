Толкачева Ульяна Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Матрена Демьяновна
Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мавра Демьяновна
Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Варвара Демьяновна
Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно