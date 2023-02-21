Толкачева Ульяна Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Ульяна Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрена Демьяновна

Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мавра Демьяновна

Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варвара Демьяновна

Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Толкачев Иван Демьянович

Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Толкачев Фома Демьянович

Отец ребёнка: Толкачев Демьян Федотович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Демьян Федотович

Смерть
Неизвестно
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