Осипенкова (Носкова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Носков Дмитрий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1879 ст.
Фонд Д-60, оп1, дело 162, 49 об, 3
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.
Дочь: Осипенкова Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Осипенков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1887 ст.
Дочь: Красулина Софья Михайловна
Отец ребёнка: Осипенков Михаил Федорович
Фонд Д-60, оп1, дело 473, 259 об
Рождение ребёнка
31.10.1889 ст.
Дочь: Осипенкова Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Осипенков Михаил Федорович
Фонд Д60, оп1, дело 473, лист50 оборот
Рождение ребёнка
29.11.1890 ст.
Дочь: Осипенкова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Осипенков Михаил Федорович
Фонд Д60, оп1, дело 550, лист 207 оборот
Рождение ребёнка
13.09.1892 ст.
Сын: Осипенков Никита Михайлович
Отец ребёнка: Осипенков Михаил Федорович
Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист 37 об
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Осипенков Семен Михайлович
Отец ребёнка: Осипенков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипенкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Осипенков Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно