Гуселетова Евгения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Евгения Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Гуселетов Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Гуселетов Савелий Маркович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Савельевна

Отец ребёнка: Гуселетов Савелий Маркович

д. Бещгульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Савелий Маркович

Смерть
Неизвестно
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