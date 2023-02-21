Гуселетова Евгения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гуселетов Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Гуселетов Савелий Маркович
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Савельевна
Отец ребёнка: Гуселетов Савелий Маркович
д. Бещгульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно