Наймушин Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1721
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наймушин Купреян Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1721