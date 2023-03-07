Наймушин Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1721

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Наймушин Клим Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Наймушин Анисим Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Наймушин Степан Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наймушин Купреян Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1721
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