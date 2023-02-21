Чередов Ефрем Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Ефрем Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Чередов Федот Иванов

Мать: Чередова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чередов Нестор Ефремов

Мать ребёнка: Чередова Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Марфа Ефремовна

Мать ребёнка: Чередова Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чередов Пётр Ефремович

Мать ребёнка: Чередова Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Елизавета Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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