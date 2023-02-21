Чередов Ефрем Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Чередов Федот Иванов
Мать: Чередова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Чередова Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Марфа Ефремовна
Мать ребёнка: Чередова Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Чередова Елизавета Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно